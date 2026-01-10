Sci alpino | cresce la condizione di Elena Curtoni

Elena Curtoni si distingue nella discesa libera di Zauchensee, in Austria, con una buona prestazione. La sciatrice valtellinese ha concluso la gara al decimo posto, a 75 centesimi dalla vincitrice, Lindsay Vonn. Questa risultato testimonia il miglioramento delle condizioni atletiche di Curtoni e la sua costante crescita nel circuito dello sci alpino.

