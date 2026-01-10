Schlein | ‘la democrazia non è un assegno in bianco per 5 anni’

Elly Schlein sottolinea che la democrazia non garantisce un mandato eterno, ma si basa su limiti e controlli. Secondo lei, il voto espresso dagli elettori non dà un’autorizzazione illimitata al potere, ma richiede un equilibrio tra i diversi rami e funzioni dello Stato. Questa visione ribadisce l’importanza dei principi costitutivi e del sistema di pesi e contrappesi per garantire una governabilità responsabile e sostenibile nel tempo.

“La democrazia non è un assegno in bianco per 5 anni per chi prende un voto in più alle elezioni. E’ una cosa diversa, è il principio che i nostri costituenti hanno fissato per cui a ogni potere si pone un limite adeguato in un equilibrio complesso di pesi e contrappesi che sono al servizio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

