In un’intervista a La Repubblica, la segretaria del PD, Elly Schlein, critica le dichiarazioni della premier Meloni sulla stabilità del governo e le promesse fatte. Schlein sottolinea come, a suo avviso, queste promesse siano state disattese e mette in discussione la solidità dell’attuale esecutivo. L’intervento si inserisce nel quadro di un confronto politico acceso, caratterizzato da analisi e posizioni divergenti sulle recenti evoluzioni politiche italiane.

La segreterai del PD, in un'intervista per La Repubblica spara a zero sulle dichiarazioni delle premier Meloni fatte durante la conferenza stampa di inizio anno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Schlein contro Meloni: “Promesse tradite e favole sulla stabilità del governo”

Leggi anche: Pressione fiscale ai massimi da 10 anni, le promesse tradite del Governo Meloni

Leggi anche: Manovra 2026, Meloni dopo l’ok definitivo: “Mantenuti gli impegni”. Schlein: “Promesse tradite, vi batteremo”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Schlein: “Su salari e sanità ha tradito le promesse, Meloni è un’incoerente”; Elly Schlein: “Tradite tutte le promesse, vantaggi ai più ricchi: si curerà solo chi ha i soldi”; Da domani la Manovra è legge. Schlein: 'Promesse tradite'; Elly Schlein: Grazie a Meloni ora si curerà solo chi ha i soldi.

Schlein: “Su salari e sanità ha tradito le promesse, Meloni manipola i dati” - Intervista alla segretaria del Pd: “Un elenco di “faremo” ma assicurava di abolire le accise, ridurre le tasse e rivedere età pensioni” ... repubblica.it