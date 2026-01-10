Schlein contro Meloni | Promesse tradite e favole sulla stabilità del governo
In un’intervista a La Repubblica, la segretaria del PD, Elly Schlein, critica le dichiarazioni della premier Meloni sulla stabilità del governo e le promesse fatte. Schlein sottolinea come, a suo avviso, queste promesse siano state disattese e mette in discussione la solidità dell’attuale esecutivo. L’intervento si inserisce nel quadro di un confronto politico acceso, caratterizzato da analisi e posizioni divergenti sulle recenti evoluzioni politiche italiane.
La segreterai del PD, in un'intervista per La Repubblica spara a zero sulle dichiarazioni delle premier Meloni fatte durante la conferenza stampa di inizio anno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
