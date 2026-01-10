Schira conferma tutto | Ajax e Milan dialoghi in corso per Maximilian Ibrahimovic

Da pianetamilan.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo fonti attendibili, Ajax e Milan sono in trattativa per il trasferimento di Maximilian Ibrahimovic, attaccante classe 2006 delle giovanili rossonere e figlio di Zlatan. La possibilità di un trasferimento in Olanda potrebbe rappresentare una nuova tappa nel percorso di crescita del giovane calciatore, che potrebbe proseguire la stagione lontano dall’Italia. La situazione resta in fase di sviluppo, con aggiornamenti attesi nei prossimi giorni.

Maximilian Ibrahimovic, attaccante classe 2006 delle giovanili del Milan e figlio di Zlatan, potrebbe proseguire in Olanda la sua stagione. C'è, infatti, una trattativa in corso per il suo trasferimento all'Ajax, dove giocò anche suo padre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

schira conferma tutto ajax e milan dialoghi in corso per maximilian ibrahimovic

© Pianetamilan.it - Schira conferma tutto: “Ajax e Milan, dialoghi in corso per Maximilian Ibrahimovic”

Leggi anche: Calciomercato Milan, dall’Olanda si parla di Maximilian Ibrahimovic in orbita Ajax: i dettagli

Leggi anche: Un altro Ibrahimovic al Milan: Allegri convoca Maximilian, figlio di Zlatan

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.