Schira conferma tutto | Ajax e Milan dialoghi in corso per Maximilian Ibrahimovic
Secondo fonti attendibili, Ajax e Milan sono in trattativa per il trasferimento di Maximilian Ibrahimovic, attaccante classe 2006 delle giovanili rossonere e figlio di Zlatan. La possibilità di un trasferimento in Olanda potrebbe rappresentare una nuova tappa nel percorso di crescita del giovane calciatore, che potrebbe proseguire la stagione lontano dall’Italia. La situazione resta in fase di sviluppo, con aggiornamenti attesi nei prossimi giorni.
Maximilian Ibrahimovic, attaccante classe 2006 delle giovanili del Milan e figlio di Zlatan, potrebbe proseguire in Olanda la sua stagione. C'è, infatti, una trattativa in corso per il suo trasferimento all'Ajax, dove giocò anche suo padre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
