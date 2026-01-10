Schianto sulla strada ghiacciata Tre feriti trentenne gravissimo

Un incidente si è verificato lungo via Matteotti a San Possidonio, a causa delle condizioni di strada ghiacciata. Un'auto ha perso il controllo, uscendo di strada e urtando un manufatto, con conseguente grave danno alla vettura. Tre persone sono rimaste ferite, di cui una, un uomo di 30 anni, in condizioni critiche. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente.

Ha perso il controllo della propria vettura finendo fuori strada, mentre percorreva via Matteotti in località Pioppa a San Possidonio, cozzando violentemente contro un manufatto e distruggendo il veicolo. Erano circa le 8,30 quando l'auto condotta da un 49enne con a bordo due passeggeri è finita nei campi. Vari automobilisti in transito, alle 8,36, notato il veicolo, hanno allertato i soccorsi per segnalare il grave incidente. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 da Mirandola e, contestualmente, anche i vigili del Fuoco provenienti da Carpi. Valutate gravi le condizioni di due passeggeri, italiani residenti come il guidatore al campo nomadi di Rovereto a Novi, i sanitari intervenuti hanno disposto il trasferimento in ambulanza a Baggiovara per un 27enne, mentre per il passeggero di 30 anni, in condizioni più gravi, è stato allertato l'elisoccorso per il ricovero all'ospedale Maggiore di Bologna. La prognosi del 30enne, degente nell'ospedale felsineo, a causa dei traumi riportati, è riservata.

Strade basse ghiacciate: tre auto fuori strada in tre ore - La situazione è stata particolarmente critica nelle prime ore di questa mattina su alcune ... vocedimantova.it

Lo schianto è avvenuto ieri mattina. Il mezzo giace da allora a bordo strada - facebook.com facebook

