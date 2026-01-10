Francesca Palumbo si distingue nella tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di scherma 2025-2026, specialità fioretto femminile. Con una performance solida, la schermitrice italiana si ferma in finale, conquistando un secondo posto che rappresenta un risultato importante in una competizione di alto livello. La sua prova testimonia il talento e la costanza della squadra italiana in questa disciplina.

Un’ottima Francesca Palumbo si arrende soltanto in Finale e conquista una preziosa seconda posizione in quel di Hong Kong, località che ospita questo fine settimana la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità fioretto femminile. Grande cavalcata quella dell’azzurra, costretta a cedere il passo all’ultimo atto alla competitiva statunitense Lee Kiefer. Il percorso della nostra portacolori è cominciato sfidando la transalpina Pauline Ranvier, superata per 15-9, preludio del vìs-a-vìs con la giapponese Rino Nagase, regolata con nonchalance, come dimostra il punteggio rotondissimo di 15-2. Giunta agli ottavi Palumbo si è ritrovata a battagliare in un derby tutto italiano Arianna Errigo, battendola per 15-12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, Francesca Palumbo si arrende solo all’ultimo atto in Coppa del Mondo. Podio prezioso ad Hong Kong

Leggi anche: Scherma, Francesca Palumbo si arrende all’ultimo atto in Coppa del Mondo. Podio prezioso ad Hong Kong

Leggi anche: Scherma: nove fiorettiste accedono nel tabellone principale alla Coppa del Mondo di Hong Kong

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scherma, Francesca Palumbo si arrende solo all’ultimo atto in Coppa del Mondo. Podio prezioso ad Hong Kong - Un’ottima Francesca Palumbo si arrende soltanto in Finale e conquista una preziosa seconda posizione in quel di Hong Kong, località che ospita questo fine ... oasport.it