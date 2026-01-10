Scherma Francesca Palumbo si arrende all’ultimo atto in Coppa del Mondo Podio prezioso ad Hong Kong

Francesca Palumbo si distingue alla Coppa del Mondo di Hong Kong, ottenendo una meritata seconda posizione nel fioretto femminile. L’atleta italiana ha affrontato con determinazione la competizione, arrivando fino all’ultimo atto e confermando il suo talento in una delle tappe più importanti della stagione 2025-2026. Un risultato che evidenzia la crescita e la competitività della scherma italiana nel panorama internazionale.

Un'ottima Francesca Palumbo si arrende soltanto in Finale e conquista una preziosa seconda posizione in quel di Hong Kong, località che ospita questo fine settimana la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità fioretto femminile. Grande cavalcata quella dell'azzurra, costretta a cedere il passo all'ultimo atto alla competitiva statunitense Lee Kiefer. Il percorso della nostra portacolori è cominciato sfidando la transalpina Pauline Ranvier, superata per 15-9, preludio del vìs-a-vìs con la giapponese Rino Nagase, regolata con nonchalance, come dimostra il punteggio rotondissimo di 15-2. Giunta agli ottavi Palumbo si è ritrovata a battagliare in un derby tutto italiano Arianna Errigo, battendola per 15-12.

