Le medaglie conquistate dagli atleti italiani di scherma, da Hong Kong a Parigi, testimoniano il costante impegno e la crescita di questa disciplina nel nostro Paese. Gli azzurri continuano a rappresentare l’Italia con determinazione, contribuendo a consolidare la tradizione sportiva nazionale. Un risultato che conferma l’importanza della scherma come elemento centrale nello sport italiano, mantenendo alta la reputazione internazionale delle nostre squadre.

Chissà se Sergio Caputo, quando scriveva ‘Sabato Italiano’, aveva in mente i ragazzi azzurri della scherma. Che riescono sempre a trasformare i weekend di gara in una festa di medaglie. Stavolta sono cinque, tre d’argento con la fiorettista Francesca Palumbo a Hong Kong, Alberta Santuccio e Matteo Galassi nella spada a Fujairah, due di bronzo nel fioretto maschile a Parigi con Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi. A Fujairah, negli Emirati Arabi, l’olimpionica Alberta Santuccio torna in zona medaglie a livello individuale mentre il 20enne Galassi fa il bis dopo il terzo posto di Vancouver. La Santuccio ha battuto nell’ordine la spagnola Gomez Lopez (15-8) e la cinese Mo (15-13), poi negli ottavi ha dovuto superare il derby azzurro l’amica Rossella Fiamingo, imponendosi 15-8, ed è entrata in zona medaglie vincendo il quarto di finale contro l’estone Lehis 15-11. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Scherma, cinque medaglie per gli azzurri da Hong Kong a Parigi

Leggi anche: Scherma, 72 azzurri pronti per la Coppa del Mondo: spada a Fujairah, sciabola a Tunisi e fioretto tra Hong Kong e Parigi

Leggi anche: 72 Azzurri in 3 importanti Gran Prix: la spada a Fujairah, la sciabola e il fioretto tra Hong Kong e Parigi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 – I portabandiera azzurri.

Scherma, cinque medaglie per gli azzurri da Hong Kong a Parigi - In Coppa del mondo argento con la fiorettista Palumbo e nella spada con Santuccio e Galassi, due bronzi nel fioretto per Bianchi e Lombardi ... sport.quotidiano.net