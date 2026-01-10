L'aeroporto di Pisa ha raggiunto nel 2025 quasi 6 milioni di passeggeri, segnando il miglior risultato di sempre. Rispetto all'anno precedente, si registra un aumento del 7,8%. Questo dato conferma la crescita costante dello scalo pisano, sottolineando la sua importanza nel panorama nazionale e internazionale. Un risultato che riflette l'affermazione di Pisa come hub di riferimento nel settore aeronautico.

L’aeroporto di Pisa ha sfiorato nel 2025 i 6 milioni di passeggeri conseguendo così il miglior risultato di sempre con un incremento del 7,8% rispetto all’anno precedente. Lo scalo pisano ha chiuso l’anno con una crescita in ogni mese dell’anno rispetto al 2024, con record mensili consecutivi da febbraio a dicembre. A sostegno della positiva performance hanno contribuito sia il segmento di mercato internazionale (+6,3%) che quello nazionale (+12,8%), con il traffico internazionale che rappresenta il 74,7% del totale. Sostanziale tenuta per il traffico cargo che, con oltre 12.400 tonnellate di merce e posta, si assesta sui livelli dell’anno precedente registrando comunque una flessione del 4,1%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scalo pisano, anno da record. Sfiorata la soglia dei 6 milioni

