Scafati botta e risposta tra il sindaco e i genitori degli alunni della Ferdinando II di Borbone

A Scafati, si è acceso un confronto tra il sindaco e i genitori degli studenti della scuola Ferdinando II di Borbone. Recentemente, sui social sono emerse preoccupazioni riguardo alle condizioni della scuola, in particolare riguardo ai lavori di pulizia necessari per facilitare l'accesso alle nuove classi. Questa situazione ha suscitato un dibattito sulla gestione degli interventi nelle strutture scolastiche e sul rapporto tra amministrazione e famiglie.

Ieri ho scoperto dai social che le mamme degli alunni del plesso di via Genova erano molto arrabbiate perché avevano dovuto partecipare ai lavori di pulizia nella scuola per agevolare l'entrata dei bambini nelle nuove classi. Non sapevo di questo spostamento.ci sono lavori ancora in corso e.

