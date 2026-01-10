Sbloccato il concorso per 11 amministrativi | il Ruggi corre ai ripari

L'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona ha annunciato il riavvio delle procedure per il concorso pubblico finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di 11 assistenti amministrativi di categoria C. La ripresa delle selezioni mira a rafforzare il personale amministrativo dell'ospedale, garantendo continuità e efficienza nei servizi offerti. Le procedure saranno svolte nel rispetto delle norme vigenti e con attenzione alle tempistiche previste.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona riavvia con urgenza le procedure per il concorso pubblico destinato all'assunzione a tempo indeterminato di 11 assistenti amministrativi (categoria C). La Direzione Generale ha dovuto riformulare integralmente la.

