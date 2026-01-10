satispay lancia tre fondi nasce la sezione investimenti

Satispay amplia la sua offerta con la creazione della sezione “Investimenti”. A seguito del successo del “Salvadanaio Remunerato”, l’azienda introduce tre nuovi fondi di investimento: Obbligazionario, Bilanciato e Azionario Globale. Questa iniziativa mira a offrire ai clienti soluzioni più diversificate e accessibili nel settore degli investimenti, consolidando il suo ruolo nel mercato finanziario italiano.

Satispay ha annunciato un altro passo decisivo nella sua missione di rivoluzionare il mondo degli investimenti in Italia e, dopo il successo del “Salvadanaio Remunerato”, annuncia l’espansione della sua offerta con tre nuovi fondi di investimento (Obbligazionario, Bilanciato, Azionario Globale). I fondi sono stati pensati per accompagnare gli utenti nella pianificazione dei loro obiettivi di vita. Nasce la nuova sezione Investimenti in app. Con i tre nuovi prodotti viene inaugurata anche la nuova sezione Investimenti dell’app, progettata per un’esperienza chiara e semplice, e per dare accesso a tutte le informazioni necessarie e monitorare l’andamento delle proprie scelte di investimento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

