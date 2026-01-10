Sanzione alla Casa Pia chiarimento con la Polizia Locale | confronto istituzionale e soluzioni condivise

Si è concluso con un incontro chiarificatore il caso della sanzione alla Casa Pia. La presidente Debora Testi e il consigliere Antonio Rauti hanno incontrato il comandante della Polizia Locale di Arezzo, Aldo Poponcini, per discutere e trovare soluzioni condivise. L’incontro ha permesso di archiviare la questione, evidenziando un confronto istituzionale positivo e costruttivo.

Si chiude con un incontro chiarificatore la vicenda della sanzione elevata a un'auto della Casa Pia. La presidente Debora Testi e il consigliere con delega al sociale Antonio Rauti hanno incontrato il comandante della Polizia Locale di Arezzo, Aldo Poponcini, archiviando il caso al termine di un confronto definito positivo e costruttivo. Al centro dell'incontro, le difficoltà operative della Casa di Riposo Fossombroni nel garantire il servizio pubblico di assistenza agli anziani durante i lavori in via delle Fosse, che impediscono l'accesso al parcheggio interno della struttura. Una situazione che ha inciso sulla quotidianità del personale, delle cooperative, delle associazioni e dei mezzi di trasporto impegnati nelle attività di supporto agli ospiti.

