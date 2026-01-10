Sant' Ilario chiuse le strutture dell’Università di Parma
In occasione della festività di Sant’Ilario, patrono di Parma, l’Università di Parma comunica che lunedì 12 e martedì 13 gennaio le sue strutture resteranno chiuse al pubblico, salvo quelle con obbligo di apertura istituzionale, come le strutture di assistenza ospedaliera. La chiusura temporanea riguarda principalmente gli spazi amministrativi e didattici dell’ateneo. Si invita a pianificare eventuali visite o attività in conformità con queste indicazioni.
L’Università di Parma comunica che in occasione della festività di Sant’Ilario, patrono di Parma, lunedì 12 gennaio e martedì 13 gennaio le strutture dell’Ateneo resteranno chiuse al pubblico con l’eccezione di quelle con obbligo di apertura istituzionale, ossia quelle di assistenza ospedaliera. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Università, chiuse le strutture dell’Università di Parma dal 24 dicembre al 6 gennaio
Leggi anche: Chiuse le strutture dell’Università di Parma dal 24 dicembre al 6 gennaio
12 e 13 gennaio: chiuse le strutture dell’Università di Parma; 12 gennaio: chiuse le strutture dell’Università di Parma; Due visite guidate gratuite dell'Oratorio di Sant'Ilario in programma martedì 13 gennaio 2026; Modifica temporanee alla viabilità per il Mercatino di Via Garibaldi speciale Sant'Ilario del 13 gennaio 2026.
Sant’Ilario sorge nel territorio di Atella a circa 900 metri di altitudine, in provincia di Potenza, nel bellissimo Vulture. Credit: IG @dandi__90__. #Premioheraclea #basilicata #lucania #cultura #turismo #atella #vulture - facebook.com facebook
Mercatino in via Garibaldi nel giorno di Sant’Ilario: le modifiche alla viabilità x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.