Sanremo 2026 | parte la trattativa per il super ospite chi si tratta

Per Sanremo 2026, si avvia la trattativa per portare come super ospite Madonna, consolidando l’immagine del festival come evento internazionale. La proposta mira a rafforzare il prestigio dell’edizione, offrendo un’anteprima di grandi nomi del panorama musicale globale. La scelta di Madonna rappresenta un passo importante nel rinnovamento della manifestazione, mantenendo l’equilibrio tra tradizione e innovazione.

Sanremo 2026, il sogno americano di Carlo Conti: parte la trattativa per Madonna. Altro che “Festival della canzone italiana”. Da poche ore circola una voce che ha il sapore del kolossal: Carlo Conti vorrebbe Madonna come super ospite di Sanremo 2026? E questa volta non si tratterebbe di un sogno da camerino, ma di una vera trattativa già avviata. Secondo quanto riportato da AdnKronos, Madonna potrebbe essere proprio tra i super ospiti del festival. Il rumor ha iniziato a prendere forma proprio dopo l’uscita della cover “La bambola” di Patty Pravo, Madonna, infatti ha omaggiato l’artista italiana, cantando questo celebre brano del 1968 inserendolo come colonna sonora di una campagna pubblicitaria che uscirà a breve. 🔗 Leggi su 361magazine.com

