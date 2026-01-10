Sanità in Sicilia Barbagallo Pd denuncia | E' un buco nero | 252 ambulanze ma solo 100 medici a bordo

La situazione della sanità in Sicilia evidenzia gravi criticità, con un alto numero di ambulanze e una carenza di medici a bordo. Secondo le denunce di Barbagallo del Pd, i pronto soccorso sono sotto pressione e i servizi territoriali subiscono un progressivo smantellamento, compromettendo l’assistenza ai cittadini. Un quadro preoccupante che richiede attenzione e interventi mirati per garantire un sistema sanitario più efficace e sostenibile.

«Il buco nero della sanità siciliana non ha confini. I pronto soccorso sono assediati e in sofferenza per la carenza di medici ma i disservizi investono anche i servizi territoriali, con un progressivo e inesorabile smantellamento di alcuni presidi fondamentali per garantire la salute dei cittadini. E’ il caso della mancanza di medici nelle ambulanze del 118 che, secondo i nostri dati, si aggira. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sanità in Sicilia, Barbagallo (Pd) denuncia: "E' un buco nero: 252 ambulanze ma solo 100 medici a bordo" Leggi anche: Randazzo senza medici al Pte, Barbagallo (Pd): "Presenteremo una interrogazione" Leggi anche: Pd, Energia Popolare e LeftWing: "Barbagallo non tenga in ostaggio il partito in Sicilia" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Sanità in Sicilia, Barbagallo (Pd) denuncia: "E' un buco nero: 252 ambulanze ma solo 100 medici a bordo" - Annunciata una mobilitazione a tutela della salute dei cittadini siciliani e per chiedere l’immediato ripristino dei servizi territoriali di primo soccorso ed emergenza soppressi o depotenziati ... gazzettadelsud.it

Ambulanze medicalizzate in Sicilia: non solo Riposto, il sistema perde pezzi. Pd: «Servono 190 sanitari in più» - La cancellazione della postazione del Comune ionico è l'ultimo episodio. lasicilia.it

“In Sicilia solo un centinaio di ambulanze su 252 ha il medico a bordo” - Lo dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, che annuncia una mobilitazione a tutela della salute dei cittadini siciliani ... tempostretto.it

La sanità in Sicilia attraversa una fase definita “di emergenza permanente” dalla deputata regionale del Movimento 5 Stelle Ida Carmina, che ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro della Salute per denunciare le criticità del sistema sanitario - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.