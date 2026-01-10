Sanita’ | Asl Roma 3 intitolata stanza 20 del Centro paraplegici Ostia a volontario Arvas

Questa mattina, presso il Centro paraplegici di Ostia, si è svolta la cerimonia di intitolazione della stanza 20, dedicata alle attività sociali, in memoria del volontario Arvas. L’evento ha rappresentato un riconoscimento per il suo impegno e il suo contributo alla comunità, sottolineando l’importanza del sostegno sociale nel percorso di riabilitazione e integrazione delle persone con disabilità.

Questa mattina si è tenuta la cerimonia di intitolazione della stanza numero 20, dedicata alle attività sociali, presso il Centro paraplegici di Ostia. Questa importante iniziativa è stata dedicata a Luigi Braccalenti, un volontario dell'Arvas, l'Associazione regionale volontari assistenza sanitaria. L'annuncio è stato reso noto dall'Asl Roma 3. Durante l'evento, che ha rappresentato un'importante occasione per riaffermare il valore del volontariato in ambito sanitario, è stata sottolineata la capacità di creare una sinergia efficace tra gli ospedali e il territorio circostante. Alla cerimonia erano presenti, oltre ai familiari e ai colleghi che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui per un lungo periodo, anche Silvio Roscioli, presidente dell'Arvas, il dottor Claudio Santini, direttore dell'Unità operativa complessa di Medicina interna dell'ospedale Grassi, in rappresentanza della Asl Roma 3, e il direttivo della Nuova Amo, l'Associazione Mielolesi di Ostia.

