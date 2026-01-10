San Pio approvato il decalogo per il Pronto soccorso

Il Comitato dei Sindaci dell’ASL di Benevento ha approvato un decalogo con proposte operative volte a migliorare la gestione del Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio. L’iniziativa, guidata dal sindaco Clemente Mastella, mira a ottimizzare i servizi e garantire una risposta più efficace alle esigenze dei cittadini. La decisione si inserisce nel percorso di attenzione e miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria locale.

Comunicato Stampa Il Comitato dei sindaci dell’ASL Benevento prende atto delle proposte operative per ottimizzare la gestione del PS Il Comitato dei Sindaci dell’Asl di Benevento, presieduto dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, ha esaminato e preso atto positivamente del . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

