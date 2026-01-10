San Pio approvato il decalogo per il Pronto soccorso
Il Comitato dei Sindaci dell’ASL di Benevento ha approvato un decalogo con proposte operative volte a migliorare la gestione del Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio. L’iniziativa, guidata dal sindaco Clemente Mastella, mira a ottimizzare i servizi e garantire una risposta più efficace alle esigenze dei cittadini. La decisione si inserisce nel percorso di attenzione e miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria locale.
Il Comitato dei Sindaci dell'Asl di Benevento, presieduto dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, ha esaminato e preso atto positivamente del
