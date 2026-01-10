Salvatore Bongiovanni il barman dei record che ha ideato il drink Milano Cortina
Salvatore Bongiovanni è un barman noto per aver creato il drink Milano Cortina, un omaggio alle Olimpiadi invernali del 2026. Nel 2023, in occasione del passaggio del Giro d’Italia a Seregno, ha ideato un cocktail rosa dedicato all’evento, dimostrando creatività e attenzione alla tradizione sportiva italiana. La sua esperienza e passione si riflettono nelle sue creazioni, apprezzate sia a livello locale che nazionale.
Nel 2023, in occasione del passaggio del Giro d’Italia a Seregno, aveva ideato il drink rosa dedicato all’evento. Un cocktail diventato molto famoso e riproposto poi anche l’anno successivo. Adesso, a poche settimane dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ha ideato il drink a tema. Un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
