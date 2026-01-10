Salto con gli sci l’Austria domina la prova a coppie di Zakopane Italia squalificata

A Zakopane si disputa l’undicesima tappa della Coppa del Mondo di salto con gli sci 2025-2026. Dopo la Tournée dei Quattro Trampolini, l’Austria si impone nella prova a coppie, mentre l’Italia è stata squalificata. La competizione prosegue con i migliori atleti internazionali in un evento che conferma la leadership austriaca nel panorama dello sci nordico.

Archiviata la parentesi legata alla Tournée dei Quattro Trampolini, va in scena questo weekend a Zakopane l’undicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di salto con gli sci. Sul Large Hill polacco, poche ore dopo la qualificazione per la gara individuale di domani, si è disputata la prova a coppie che vedremo come format anche alle Olimpiadi. L’Austria ha dominato la scena nell’evento Super Team grazie al quotato binomio composto da Jan Hoerl e Stephan Embacher, rispettivamente secondo e terzo nella graduatoria complessiva della Tournée, sfruttando al meglio l’assenza di qualche big nelle altre nazionali di vertice e rifilando distacchi abissali al resto della concorrenza dopo le tre serie previste. 🔗 Leggi su Oasport.it

