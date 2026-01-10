Sabato 10 gennaio, Rai Sport propone una giornata dedicata allo sci alpino con le gare di slalom gigante ad Adelboden e la discesa femminile a Zauchensee. La copertura include approfondimenti con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa, trasmessi su Rai 2 e Rai Sport HD. Un appuntamento per gli appassionati di discipline alpine, offerto con attenzione e professionalità per un pubblico interessato alle competizioni di Coppa del Mondo.

Rai Sport sabato domina il palinsesto con sci alpino tra Coppa del Mondo da Adelboden e Zauchensee, studi con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa e copertura continua su Rai 2 e Rai Sport HD. In vista del weekend, Sabato 10 Gennaio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sabato 10 Gennaio Live Rai Sport: Sci Alpino Slalom Gigante Adelboden, Discesa Femminile Zauchensee

Leggi anche: Sabato 3 Gennaio Live Rai Sport: Sci Alpino Slalom Gigante Kranjska Gora, Sci di Fondo Val di Fiemme

Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Zauchensee e gigante Adelboden, tv, streaming

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sinner-Alcaraz, il match di Seul del 10 gennaio LIVE su Sky; Sinner–Alcaraz, il tennis riparte da qui: sabato alle 8 il match in chiaro e gratis su SuperTennis; Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, esibizione in Corea del Sud: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis; Rete Biblioteche Venezia: il programma dal 9 al 16 gennaio.

Calendario Europei pallanuoto 2026 oggi: orari partite 10 gennaio, tv, programma, streaming - Gli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile scatteranno oggi, sabato 10 gennaio a Belgrado, in Serbia: nella prima giornata di gare sono previsti i ... oasport.it

A che ora gli sport invernali oggi: orari 10 gennaio, calendario gare, tv, streaming - La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile di ... oasport.it

Sabato 10 Gennaio FINAZ della Bandabardò live a Bottega Roots di Colle Val d’Elsa - Un grande artista, per una grandissima serata: Finaz torna a Bottega Roots Casa del Popolo! antennaradioesse.it