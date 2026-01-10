S Cristina a Mezzana via ai lavori In costruzione l’atteso parcheggio

A Santa Cristina a Mezzana sono iniziati i lavori per il nuovo parcheggio, previsto per il 2026. Lunedì è stato aperto il cantiere che interesserà la costruzione dello spazio di sosta e la messa in sicurezza degli attraversamenti stradali della frazione. Questo intervento mira a migliorare la viabilità e la sicurezza della zona, offrendo nuove possibilità di parcheggio per residenti e visitatori.

Il 2026 è l'anno del parcheggio di Santa Cristina a Mezzana. Lunedì apre il cantiere per la realizzazione del nuovo parcheggio e la messa in sicurezza degli attraversamenti stradali della frazione. Sarà quindi istituito il senso unico alternato su via Vergheretana (Sp 10), all'altezza di via Poggio dei Colli fino al civico 78. Le limitazioni alla circolazione con il senso unico alternato, regolato da un semaforo, andranno avanti per qualche mese, tutto il periodo di tempo necessario per la realizzazione del parcheggio, stimato fino a buona parte di luglio. "Si tratta di un investimento da 355mila euro – spiega l'assessore alle opere pubbliche Chiara Fratoni – cofinanziato con la Provincia di Prato che sull'opera impiega 285mila euro, con l'amministrazione che ha messo a bilancio 70mila euro per coprire i costi dell'intervento".

Santa Cristina a Mezzana, ora più posti auto - L’intervento, che vedrà un investimento da 355mila euro, riguarda la frazione di Santa Cristina a Mezzana. lanazione.it

