Rugby serie A | il 2026 del Romagna Rfc inizia con la trasferta a Paese
Il campionato di Serie A di rugby riprende dopo la pausa natalizia con la settima giornata. Domani, il Romagna RFC affronterà in trasferta il Rugby Paese a Treviso. Una partita importante per la squadra romagnola, che prosegue il suo percorso nel campionato nazionale. La sfida si inserisce nel contesto di una stagione che vede il club impegnato a migliorare le proprie performance e a consolidare la propria posizione in classifica.
Dopo la sosta natalizia il campionato di Serie A riparte dalla 7° giornata, che domani porterà il Romagna RFC a Treviso, ospite del Rugby Paese. Con questa trasferta ostica si apre un gennaio particolarmente intenso, che proseguirà con la prova casalinga con il Villorba e con un’altra prova. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
