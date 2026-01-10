Rugby il pordenonese Giovanni Marzotto convocato in nazionale

Giovanni Marzotto, giovane atleta di Zoppola, è stato convocato in nazionale italiana di rugby per il Torneo HSBC Sevens 3 a Dubai, in programma il 17 e 18 gennaio. Dopo Aura Muzzo, questa selezione rappresenta un ulteriore riconoscimento del talento emergente del rugby pordenonese. La convocazione testimonia il percorso di crescita e impegno di Marzotto, che si prepara a rappresentare l’Italia in un importante appuntamento internazionale.

Dopo Aura Muzzo, un altro talento di Zoppola sta facendo dei passi da gigante nel mondo del rugby. Si tratta del 18enne Giovanni Marzotto, tra gli azzurri scelti per il Torneo HSBC Sevens 3 che si volgerà a Dubai il 17 e 18 gennaio. Il responsabile tecnico della bazionale 7s maschile Matteo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Una delegazione pordenonese al 35esimo vertice nazionale antimafia Leggi anche: Spagna: Yamal non convocato in Nazionale

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.