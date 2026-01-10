Rugby | colpaccio di Viadana a Rovigo in Serie A

Nel campionato di Serie A Elite maschile di rugby, la settima giornata ha visto il successo di Viadana contro Rovigo, contribuendo a ridefinire la classifica. Con questa vittoria, il Petrarca Rugby si conferma in prima posizione, mantenendo il comando solitario della classifica. La stagione prosegue con sfide che continuano a delineare gli equilibri del campionato nazionale.

La settima giornata del campionato di Serie A Elite maschile restituisce il Petrarca Rugby al comando solitario della classifica. Al Memo Geremia i padovani superano il Mogliano per 26-3, in una partita più combattuta di quanto dica il punteggio finale: i tuttineri devono infatti attendere l’ultimo minuto per trovare la quarta meta e conquistare il bonus offensivo. Una vittoria di controllo, costruita su una difesa solida e su una gestione ordinata dei momenti chiave, che permette alla squadra di Jimenez e Griffen di riprendere il passo in vetta. Alle spalle del Petrarca si conferma il Valorugby Emilia, capace di andare a prendersi cinque punti pesanti a Piacenza contro i Lyons (10-38), con Juan Ignacio Cruz grande protagonista. 🔗 Leggi su Oasport.it

