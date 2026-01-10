Rugby Challenge Cup | la Benetton domina i Newport Dragons e si qualifica ai playoff

La Benetton Rugby ha ottenuto una vittoria convincente contro i Newport Dragons nella Challenge Cup, qualificandosi ai playoff. La squadra ha preso il comando già nei primi minuti con una punizione di Umaga e ha consolidato il risultato con cinque mete nel primo tempo, assicurandosi il punto di bonus offensivo. Nel secondo tempo, i biancoverdi hanno gestito il vantaggio con controllo e maturità, confermando la loro superiorità.

Un dominio assoluto, iniziato dopo tre minuti con la punizione di Umaga e certificata già nei primi 40 minuti, chiusi con cinque mete messe a segno, punto di bonus offensivo messo al sicuro, e poi una ripresa a gestire. La Benetton Treviso fa tre su tre in Challenge Cup contro i Newport Dragons e stacca il biglietto per i playoff con un turno d'anticipo. Avvio arrembante della Benetton Treviso, che nei primi venti minuti mette subito le cose in chiaro contro i Newport Dragons. Dopo una fase iniziale di studio, al 3' Jacob Umaga sblocca il risultato dalla piazzola per il 3-0, premiando la pressione dei biancoverdi.

