Rotatoria di Eia Forza Italia contro il Comune | Non sarà pronta nel 2026 rinvio al 2027
Forza Italia ha commentato le recenti dichiarazioni del consigliere comunale Stefano Cantoni riguardo alla rotatoria di Eia, evidenziando che l’opera non sarà completata nel 2026 come previsto, ma si prevede un rinvio al 2027. Il partito ha voluto precisare la reale tempistica dell’intervento, rispondendo alle affermazioni dell’opposizione e facendo chiarezza sullo stato attuale dei lavori.
Forza Italia interviene sulla vicenda della rotatoria di Eia replicando alle recenti dichiarazioni del consigliere comunale Stefano Cantoni (Partito Democratico) e chiarendo, secondo il partito, la reale tempistica dell’opera. Contrariamente a quanto lasciato intendere dall’Amministrazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Eia, il consigliere del Pd Cantoni: "Al centro dell'attenzione dell'Amministrazione: in arrivo una nuova rotatoria e le telecamere"
Leggi anche: Pietro Vignali e Ines Seletti: “Eia, spostata ancora la realizzazione della rotatoria, cittadini delle frazioni abbandonati"
Incidente alla seconda rotatoria di Sannicandro sp236. Polizia locale sul posto. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.