Rotatoria di Eia Forza Italia contro il Comune | Non sarà pronta nel 2026 rinvio al 2027

Forza Italia ha commentato le recenti dichiarazioni del consigliere comunale Stefano Cantoni riguardo alla rotatoria di Eia, evidenziando che l’opera non sarà completata nel 2026 come previsto, ma si prevede un rinvio al 2027. Il partito ha voluto precisare la reale tempistica dell’intervento, rispondendo alle affermazioni dell’opposizione e facendo chiarezza sullo stato attuale dei lavori.

