In vista della finale di Supercoppa, la capitana della Juventus Women, Rosucci, commenta l'importanza dell'occasione. Per la squadra, si tratta della dodicesima finale e un momento significativo nel percorso stagionale. Le sue parole riflettono l'impegno e la determinazione della squadra, che si prepara a affrontare la Roma per conquistare un altro trofeo. La partita rappresenta un passaggio importante nel cammino delle bianconere verso gli obiettivi stagionali.

di Mauro Munno Rosucci alla vigilia di Supercoppa: le parole della capitana della Juventus Women a un giorno dalla finale con la Roma che assegna il secondo trofeo stagionale. Martina Rosucci, capitana della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Roma. COME CI SI PREPARA – « Abbiamo finito l’anno bene, era importante vincere e farlo così in Coppa Italia che è una competizione a cui teniamo molto. Siamo tornate entusiaste, con voglia di lavorare ed è bello iniziare l’anno con una finale, è stimolante. In vacanza era un pensiero ricorrente che mi rendeva felice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rosucci alla vigilia di Supercoppa: «È la nostra 12esima finale, la sento particolarmente»

