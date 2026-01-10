Roosevelt il vero ispiratore del blitz trumpiano in Venezuela
Roosevelt, considerato da alcuni il vero ispiratore del recente intervento in Venezuela, ebbe un ruolo importante nella storia delle politiche estere statunitensi. La sua influenza si collega a un passato di tensioni e decisioni che ancora oggi influenzano le dinamiche internazionali. In questo contesto, la situazione venezuelana rappresenta un esempio di come le scelte politiche possano avere ripercussioni profonde sulla stabilità di un paese.
C’era una volta un dittatore venezuelano che aveva mandato in rovina il proprio paese e non pagava i debiti ai finanziatori internazionali. Per tutta risposta, i suoi avversari inviarono una flotta. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
