Roma | tentato furto in un supermercato sulla Prenestina indagini in corso

Nella serata di ieri, si è verificato un tentativo di furto presso un supermercato in via Prenestina, Roma. Le autorità sono attualmente impegnate nelle indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. La situazione è sotto controllo e non si sono registrati feriti o danni significativi. Aggiornamenti più approfonditi saranno forniti non appena disponibili.

Nella serata di ieri, un tentativo di furto ha avuto luogo in un supermercato situato in via Prenestina, a Roma. L'incidente si è verificato intorno alle 23:30, quando i carabinieri della stazione Alessandrina sono stati chiamati a intervenire sul posto. Giunti rapidamente, le forze dell'ordine hanno accertato che ignoti malintenzionati avevano tagliato la serranda e infranto la porta scorrevole in vetro, riuscendo così ad accedere all'interno dell'esercizio commerciale con l'intento di rubare la cassaforte. Tuttavia, il tentativo di furto non ha avuto successo e i malviventi sono riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo dei carabinieri.

