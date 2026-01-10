Roma–Sassuolo idee a confronto e memorie che tornano | all’Olimpico una partita che pesa

Roma e Sassuolo si affrontano all’Olimpico in una partita che va oltre il semplice risultato di metà stagione. È uno scontro tra due identità diverse e un’occasione per rivivere ricordi passati, con Nemanja Matic che torna in campo contro la squadra che lo ha visto protagonista nelle serate europee di Mourinho. Un evento che, pur nella sua semplicità, porta con sé un significato importante per entrambe le squadre.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.