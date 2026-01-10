Roma-Sassuolo dove vederla in tv

Roma-Sassuolo è la partita valida per la 20ª giornata di Serie A, in programma sabato 10 gennaio allo stadio Olimpico. Una sfida tra due squadre alla ricerca di punti importanti per la classifica. Per seguire l'incontro in diretta televisiva, consultare i palinsesti delle emittenti sportive e i servizi di streaming ufficiali.

La Roma torna protagonista in campionato. Oggi, sabato 10 gennaio, i giallorossi ospitano il Sassuolo allo stadio Olimpico nel match valido per la 20ª giornata di Serie A. La squadra allenata da Gasperini, attualmente quinta in classifica, arriva dal successo esterno contro il Lecce, mentre i neroverdi di Fabio Grosso, undicesimi, cercano riscatto dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus. Roma-Sassuolo: orario. La partita è in programma oggi alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma. Probabili formazioni. Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Ferguson. 🔗 Leggi su Funweek.it

