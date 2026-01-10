Roma-Sassuolo | dove vederla in streaming gratis

Roma-Sassuolo è una partita importante per l'inizio del girone di ritorno del campionato 2026. Per seguire l'incontro in streaming gratuito, è possibile consultare piattaforme ufficiali e servizi autorizzati che offrono la trasmissione legale delle partite di Serie A. In questo modo, si può assistere alla sfida tra i giallorossi e il Sassuolo in modo sicuro e conforme alle normative.

La Roma inaugura il 2026 davanti al proprio pubblico con una partita che pesa subito. Non solo perché apre il girone di ritorno, ma perché arriva nel momento in cui i giallorossi sono chiamati a dare continuità e a chiarire ambizioni e tenuta. All’Olimpico, contro il Sassuolo, non è una semplice ripartenza: è un test di maturità. La squadra di Gian Piero Gasperini arriva con fiducia dopo il successo esterno di Lecce, firmato da Evan Ferguson e Artem Dovbyk. Un risultato che ha dato ossigeno e certezze, soprattutto sul piano offensivo. Di fronte ci sarà un Sassuolo in cerca di riscatto, reduce dallo stop interno contro la Juventus e desideroso di voltare pagina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche: Atalanta-Roma, dove vederla in streaming gratis

Leggi anche: Roma-Napoli streaming gratis: dove vederla in diretta live e in tv

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Serie A, oggi Roma-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Roma-Sassuolo in TV e LIVE streaming; Roma-Sassuolo, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Roma-Sassuolo: orario e dove vederla in TV e streaming.

Pagina 0 | Dove vedere Roma-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario - È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play ... corrieredellosport.it