Roma-Sassuolo 2-0 | Koné e Soulé mandano al tappeto gli emiliani

La partita tra Roma e Sassuolo si conclude con il risultato di 2-0, grazie ai gol di Koné e Soulé. La squadra giallorossa ha dimostrato solidità e determinazione, consolidando la propria posizione in classifica. La partita si è svolta con un buon ritmo e attenzione tattica, offrendo agli spettatori una prestazione equilibrata da entrambe le parti.

Roma 10 gennaio 2026 - Un uno-due di pugilistica precisione manda al tappeto il Sassuolo e regala i tre punti alla Roma. All'Olimpico finisce 2-0 grazie alle reti di Koné e Soulé, distanziate tra loro da appena due minuti. Il francese la sblocca e l'argentino la chiude, per regalare un successo preziosissimo per come i neroverdi avevano giocato. La squadra di Grosso infatti ha fatto sudare le proverbiali sette camicie alla formazione di Gasperini, brava però a resistere e a trovare quel qualcosa in più per vincerla nella ripresa. Il successo porta i romanisti al terzo posto almeno per stanotte, mentre i neroverdi incassano il loro secondo ko consecutivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma-Sassuolo 2-0: Koné e Soulé mandano al tappeto gli emiliani Leggi anche: Roma-Sassuolo 2-0, decidono Konè e Soulè Leggi anche: Roma–Sassuolo 2-0, Koné e Soulé firmano la rincorsa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Roma-Sassuolo LIVE; Pronostico Roma-Sassuolo quote analisi 20ª giornata Serie A; Serie A. Anche il Milan inciampa in casa: 1-1 con il Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo - Il Milan fermato 1-1 in casa dal Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo; Roma-Sassuolo pronostico e quote: la chicca sul match. Roma-Sassuolo 2-0: video, gol e highlights - Due gol in tre minuti e la Roma viene a capo di una partita complicata contro un Sassuolo ben organizzato. sport.sky.it

Roma – Sassuolo 2-0 cronaca e highlights: calcio-champagne della Lupa nella ripresa – VIDEO - Sassuolo cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... generationsport.it

Roma-Sassuolo 2-0, le pagelle: Tsimikas tradisce, Soulé e Svilar no. Muharemovic da big - Nel primo tempo tiene in piedi la Roma con la parata su Koné: intervento pesante, da. tuttomercatoweb.com

Infortunio #Ferguson: costretto a uscire nel primo tempo di Roma-Sassuolo. Cosa è successo e come sta x.com

Momenti di tensione durante Roma-Sassuolo. Gasperini reagisce furioso agli errori della squadra e alle due ammonizioni ravvicinate, ricevendo un cartellino giallo: https://fanpa.ge/nCVzP - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.