Roma–Sassuolo 2-0 Koné e Soulé firmano la rincorsa

La Roma supera il Sassuolo 2-0 all’Olimpico, con reti di Koné e Soulé. La squadra dimostra maturità e determinazione, portando a casa i tre punti fondamentali in una partita equilibrata. Il risultato riflette un percorso di crescita e approfondimento, evidenziando l'importanza della costanza e della lucidità nel cammino verso obiettivi stagionali.

La Roma risponde presente nel momento che conta. All'Olimpico finisce 2-0 contro il Sassuolo e il risultato, più ancora del punteggio, racconta una squadra cresciuta per pazienza e lucidità. Primo tempo di controllo senza strappi, ripresa dominata: i giallorossi accelerano quando serve e mettono due firme pesanti per continuare la rincorsa al quarto posto. La svolta nella ripresa: Koné apre, Soulé chiude. La partita si sblocca al 76', dopo una lunga pressione. L'azione nasce a destra, si sviluppa con ordine e trova Manu Koné pronto all'inserimento: colpo preciso, vantaggio che libera la Roma. Il Sassuolo prova a riorganizzarsi, ma non riesce a uscire dal guscio.

