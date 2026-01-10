Roma-Sassuolo 2-0 Gasperini | Alzato il ritmo nella ripresa Raspadori? Parlo dei miei giocatori

La Roma ha conquistato la seconda vittoria consecutiva battendo 2-0 il Sassuolo nella prima partita casalinga dell’anno. Nel post partita, Gasperini ha evidenziato come nel secondo tempo sia stato alzato il ritmo di gioco e ha commentato le prestazioni dei suoi giocatori, tra cui Raspadori. Un risultato importante per la squadra romana, che prosegue il proprio percorso in questa stagione.

Seconda vittoria consecutiva per la Roma, che ha battuto 2-0 il Sassuolo nella prima sfida dell’anno tra le mura amiche. Dopo il triplice fischio, Gasperini ha analizzato il match ai microfoni di DAZN: “Soddisfatto? Si, indubbiamente. Anche nel primo tempo c’era stata una buona prestazione, non valorizzata perché eravamo inconcludenti. Nel secondo abbiamo alzato il ritmo, ho ricominciato a vedere quello che vedo in allenamento. Capacità di scambiare nello stretto e creare situazioni pericolose. Va dato merito a questi ragazzi, sono convinto ci siano impegno e qualità”. Riguardo Dybala e la fatica a finalizzare: “Aspetta gare da sbloccare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Sassuolo 2-0, Gasperini: “Alzato il ritmo nella ripresa. Raspadori? Parlo dei miei giocatori” Leggi anche: Inter-Bologna, la conferenza stampa di Chivu: “Hanno un’identità chiara, Cancelo? Parlo dei miei giocatori” Leggi anche: Inter-Bologna, la conferenza stampa di Chivu: “Hanno un’identità chiara, Cancelo? Parlo dei miei giocatori” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Roma-Sassuolo LIVE; Pronostico Roma-Sassuolo quote analisi 20ª giornata Serie A; Serie A. Anche il Milan inciampa in casa: 1-1 con il Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo - Il Milan fermato 1-1 in casa dal Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo; Roma-Sassuolo pronostico e quote: la chicca sul match. Roma-Sassuolo 2-0, gol e highlights: decidono Koné e Soulé - La Roma ha vinto 13 delle ultime 14 partite contro squadre neopromosse in Serie A (1 sconfitta), ottenendo il successo in tutte le ultime sette - sport.sky.it

Roma – Sassuolo 2-0 cronaca e highlights: calcio-champagne della Lupa nella ripresa – VIDEO - Sassuolo cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... generationsport.it

Roma-Sassuolo 2-0, decidono Kone' e Soule' - La Roma batte il Sassuolo in casa al termine di una gara a lungo dominata, soprattutto nel secondo tempo, e dop l'uscita anticipata di Ferguson, ... iltempo.it

Infortunio #Ferguson: costretto a uscire nel primo tempo di Roma-Sassuolo. Cosa è successo e come sta x.com

Momenti di tensione durante Roma-Sassuolo. Gasperini reagisce furioso agli errori della squadra e alle due ammonizioni ravvicinate, ricevendo un cartellino giallo: https://fanpa.ge/nCVzP - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.