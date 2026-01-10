Roma | Rocca Fd’I su Capannelle altro che successo soluzione dopo ritardi e incertezze

Roma: Rocca di Fratelli d’Italia critica la gestione dell’ippodromo di Capannelle, sottolineando come le recenti soluzioni siano state adottate solo dopo ritardi e incertezze, anziché rappresentare un vero successo. La deputata evidenzia le problematiche di una gestione che, nel tempo, ha mostrato lacune e insufficienze, lasciando emergere l’urgenza di interventi più efficaci e pianificati per un reale miglioramento.

Riguardo alla situazione dell’ippodromo di Capannelle, si può affermare che “altro che successo”. L’amministrazione capitolina ha ben poco da vantare in merito: ciò che viene oggi presentato come un risultato positivo è, in realtà, una soluzione giunta all’ultimo momento, necessaria per porre rimedio alle conseguenze di una gestione decisamente problematica da parte di Roma Capitale”. Queste sono le parole del consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca. “È sufficiente considerare che il soggetto gestore avrebbe dovuto essere individuato entro il 30 novembre e comunicato al ministero competente – continua -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Rocca (Fd’I), su Capannelle altro che successo, soluzione dopo ritardi e incertezze Leggi anche: Roma: Rocca (Fd’I), dopo Tari, arrivate anche cartelle pazze su pagamento Imu Leggi anche: Roma: Rocca (Fd’I), si sgomberi Spin Time, stop a occupazioni abusive Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Roma: Rocca (Fd’I), dopo Tari, arrivate anche cartelle pazze su pagamento Imu - In seguito ai recenti e già contestati avvisi di accertamento riguardanti la Tari, inviati da Ama, si registra ora una nuova e seria criticità relativa ... romadailynews.it Roma, il bando per Capannelle: c’è la sospensiva del Tar - La decisione nel merito della vicenda, sul ricorso presentato da alcune società, arriverà nell’udienza del prossimo 20 novembre. ilmessaggero.it Roma, Onorato: «Online l'avviso pubblico per rilanciare l'ippodromo delle Capannelle. Può diventare una cittadella dello sport e dell'intrattenimento» - "Da oggi è online l’avviso pubblico per individuare operatori economici interessati a riqualificare e a gestire l’Ippodromo delle Capannelle, il più antico e importante impianto pubblico dedicato alle ... leggo.it ROMA | Il progetto del nuovo Policlinico Umberto I, Rocca: “Una svolta storica di cui sono orgoglioso” - facebook.com facebook A Roma la cerimonia per Acca Larentia, Rocca: «Tre giovani per cui non è stato fatto abbastanza» x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.