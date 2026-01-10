Roma Raspadori a un passo | oggi la risposta finale
Roma vicino a completare l'acquisto di Giacomo Raspadori. Oggi si svolgerà l'incontro finale tra l'attaccante e il suo entourage, determinante per definire il trasferimento. La società giallorossa attende con fiducia la conferma definitiva, che potrebbe portare a una nuova aggiunta in rosa. La conclusione dell'affare sembra ormai vicina, segnando un passo importante per il mercato estivo della Roma.
La Roma è a un passo dal chiudere per Giacomo Raspadori. A Trigoria filtra ottimismo: l’attaccante è atteso oggi al confronto decisivo con il proprio entourage per sciogliere le riserve e dare il via libera finale al trasferimento. La svolta è arrivata sul fronte economico. Il direttore sportivo Frederic Massara ha ritoccato l’offerta, portando l’ingaggio a 3,6 milioni di euro a stagione, cifra che ha avvicinato in modo concreto le parti. La sensazione, in queste ore, è che la risposta attesa possa essere positiva. Parallelamente, l’intesa tra i club è già stata impostata. La Roma ha definito i termini con l’ Atletico Madrid: operazione in prestito oneroso con opzione di riscatto e bonus legati agli obiettivi stagionali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Roma, il tempo stringe: oggi la risposta di Raspadori
Leggi anche: Raspadori a un passo dalla Roma: ore decisive
Raspadori-Roma, ci siamo: per i bookie la chiusura è a un passo; Roma-Raspadori, 24-48 ore per il sì: l'ingaggio aumentato convince Jack; Calciomercato, Roma-Raspadori a un passo: trattativa sbloccata da una… penale; Le notizie dell'8 gennaio 2026 di calciomercato: la Roma punta su Dragusin per la difesa, per Frattesi c'è il Nottingham Forest.
Raspadori ad un passo dalla Roma - Merito di un lavoro partito da lontano, ma soprattutto dell’incontro andato in scena a Milano tra gli agenti del calciator ... ilromanista.eu
La Roma aspetta il sì di Raspadori - corn non si riferiva alle giocate dell’ex Aston Villa (che nessuno ha ancora visto) ma ... ilmessaggero.it
Calciomercato Roma, Raspadori ad un passo! Trattativa ai dettagli: le cifre dell’affare - Calciomercato Roma | Ve lo avevamo anticipato ampiamente nelle scorse settimane e finalmente il mercato invernale della Roma entra nel vivo. news-sports.it
#Raspadori, la #Roma spera nel sì oggi. Ma l’ #Atalanta prova a rientrare con forza x.com
La Roma avanza per Raspadori. L'attaccante italiano potrebbe tornare in Italia, sponda giallorossa, dopo soli 6 mesi in Spagna. Il nome dell'ex Napoli è stato anche accostato alla Lazio e a tal proposito il presidente Lotito ha voluto dire la sua sulla trattativa. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.