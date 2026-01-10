Roma vicino a completare l'acquisto di Giacomo Raspadori. Oggi si svolgerà l'incontro finale tra l'attaccante e il suo entourage, determinante per definire il trasferimento. La società giallorossa attende con fiducia la conferma definitiva, che potrebbe portare a una nuova aggiunta in rosa. La conclusione dell'affare sembra ormai vicina, segnando un passo importante per il mercato estivo della Roma.

La Roma è a un passo dal chiudere per Giacomo Raspadori. A Trigoria filtra ottimismo: l’attaccante è atteso oggi al confronto decisivo con il proprio entourage per sciogliere le riserve e dare il via libera finale al trasferimento. La svolta è arrivata sul fronte economico. Il direttore sportivo Frederic Massara ha ritoccato l’offerta, portando l’ingaggio a 3,6 milioni di euro a stagione, cifra che ha avvicinato in modo concreto le parti. La sensazione, in queste ore, è che la risposta attesa possa essere positiva. Parallelamente, l’intesa tra i club è già stata impostata. La Roma ha definito i termini con l’ Atletico Madrid: operazione in prestito oneroso con opzione di riscatto e bonus legati agli obiettivi stagionali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Raspadori a un passo: oggi la risposta finale

Leggi anche: Roma, il tempo stringe: oggi la risposta di Raspadori

Leggi anche: Raspadori a un passo dalla Roma: ore decisive

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Raspadori-Roma, ci siamo: per i bookie la chiusura è a un passo; Roma-Raspadori, 24-48 ore per il sì: l'ingaggio aumentato convince Jack; Calciomercato, Roma-Raspadori a un passo: trattativa sbloccata da una… penale; Le notizie dell'8 gennaio 2026 di calciomercato: la Roma punta su Dragusin per la difesa, per Frattesi c'è il Nottingham Forest.

Raspadori ad un passo dalla Roma - Merito di un lavoro partito da lontano, ma soprattutto dell’incontro andato in scena a Milano tra gli agenti del calciator ... ilromanista.eu