Nella notte scorsa, nel quartiere Bufalotta di Roma, si è verificata una lite familiare durante la quale una donna di 52 anni è stata aggredita dal cognato. L'evento ha attirato l'attenzione dei residenti e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda evidenzia le tensioni all’interno di alcune famiglie e la necessità di interventi mirati per garantire la sicurezza.

Una lite in famiglia ha avuto luogo nella notte scorsa nel quartiere Bufalotta di Roma, suscitando preoccupazione tra i residenti. Una donna moldava di 52 anni è stata vittima di un’aggressione da parte del fratello del suo compagno, all’interno della sua abitazione situata in via della Bufalotta. Secondo le informazioni raccolte, l’uomo, visibilmente in stato di ebbrezza, avrebbe colpito la donna per motivi di poco conto, scatenando un episodio di violenza domestica. La donna ha riportato graffi al volto, sebbene le ferite non siano risultate gravi, e ha ritenuto necessario richiedere l’intervento del 118. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: lite in famiglia alla Bufalotta, 52enne aggredita dal cognato

