Roma gregge di pecore sul raccordo | traffico in tilt all’altezza della Tiburtina

Ieri pomeriggio, sul Grande Raccordo Anulare di Roma, si è verificato un episodio insolito: un gregge di pecore ha attraversato la carreggiata, causando un blocco della circolazione all’altezza della Tiburtina. Il traffico è andato in tilt in entrambe le direzioni, creando disagi per gli automobilisti e richiedendo l’intervento delle autorità per la gestione della situazione.

Singolare episodio ieri pomeriggio sul Grande Raccordo Anulare, dove un gregge di pecore ha letteralmente bloccato la circolazione all'altezza della Tiburtina in entrambe le direzioni. Intorno alle 14 di venerdì 9 gennaio, decine di animali hanno invaso la carreggiata occupando tutte le corsie e.

Roma, pecore invadono il Raccordo: traffico paralizzato???

ANNO 1944: Un gregge di pecore attraversa Piazza San Pietro per raggiungere il mattatoio di Testaccio. Da uno stralcio del saggio “ROMA 1943” di Paolo Monelli, dal titolo “Gli Eroici Burini”, si legge …«Roma ebbe le sue più dure giornate. Il coprifuoco fu me - facebook.com facebook

