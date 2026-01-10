Roma Gasperini alla vigilia | Emergenza vera qui per fare risultato

Alla vigilia di Roma-Sassuolo, Gian Piero Gasperini interviene da Trigoria per commentare la situazione della squadra. Con un tono diretto e senza mezzi termini, il tecnico evidenzia l’emergenza attuale e l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. La sua analisi si concentra sulla necessità di reagire e di affrontare la sfida con determinazione, sottolineando l’importanza di un approccio concreto in un momento delicato.

Alla vigilia di Roma-Sassuolo, Gian Piero Gasperini rompe il silenzio e fa il punto da Trigoria. Conferenza diretta, toni netti, emergenza dichiarata. “Il fatto che la proprietà sia qui è un grande segnale. Vuol dire che vuole prendersi cura della squadra anche con la presenza quotidiana”. Poi l’aggiornamento sull’infermeria: “Wesley oggi no, ha un’influenza forte. Perdiamo Cristante, recuperiamo Mancini ed Hermoso, ma perdiamo anche Dovbyk. È una situazione di emergenza, come da qualche partita”. Sulla gara: “Il Sassuolo sta facendo un buon campionato. Questo è un campionato equilibrato: ho visto Milan rischiare col Genoa, Juve pareggiare col Lecce, Napoli col Verona. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

