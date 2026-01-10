Roma ecco la risoluzione con Bove | il centrocampista ricomincia dall’Inghilterra

Edoardo Bove ha raggiunto un accordo con l’AS Roma per la risoluzione del contratto, ora in fase di formalizzazione. Il centrocampista si prepara a trasferirsi in Inghilterra, dove la prossima settimana potrebbe unirsi al Watford. La scelta segna un nuovo capitolo della sua carriera, dopo aver maturato importanti esperienze nel club giallorosso.

Le indiscrezioni delle ultime ore sono ormai del tutto confermate. Edoardo Bove ha raggiunto l’accordo con l’AS Roma per la risoluzione del suo contratto che ora va solo formalizzata ed è pronto a volare in Inghilterra destinazione Watford già la prossima settimana. La risoluzione e l’accordo con il Watford. Nella tarda serata di ieri, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha annunciato sul proprio profilo X il raggiungimento dell’ok tra la Roma e Bove per la risoluzione del contratto. In seguito, ha confermato l’ormai certa buona riuscita della trattativa con il Watford con queste parole: “ Watford ed Edoardo Bove, l’accordo è destinato a concludersi, i dettagli finali saranno definiti questo fine settimana. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

