Roma Angeliño ancora ai box | Gasperini fa muro sulle condizioni

Roma, Angeliño resta in forse a causa di problemi fisici, secondo quanto affermato da Gasperini. L’assenza del difensore spagnolo, ormai da settimane ai box, rappresenta un’incognita per la squadra, anche se il tecnico preferisce mantenere un profilo basso sulle sue condizioni. La sua eventuale disponibilità potrebbe influenzare gli equilibri in vista delle prossime sfide.

C’è un’assenza che pesa più di altre, perché non fa rumore ma cambia gli equilibri. In casa Roma il nome è quello di Angeliño, sparito dai radar da settimane e tornato d’attualità non per il campo, ma per le parole, misurate, di Gian Piero Gasperini. L’esterno spagnolo non gioca una partita vera da tempo. L’ultima apparizione risale a inizio dicembre, in Europa League contro il Celtic, cinque minuti finali che oggi sembrano lontanissimi. Per ritrovare una sua presenza dal primo minuto bisogna tornare addirittura a fine settembre. Da lì in poi, il silenzio. Un’assenza che non nasce da scelte tecniche. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

