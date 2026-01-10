Roberto Baggio | Maradona nel calcio di oggi farebbe cinque gol a partita

In una recente intervista a Forbes Italia, Roberto Baggio ha commentato l’evoluzione del calcio, sottolineando come l’introduzione del VAR e il maggiore rispetto delle regole abbiano cambiato il gioco. Con un'analisi approfondita, l’ex calciatore italiano ha anche paragonato la figura di Maradona al calcio odierno, affermando che “nel calcio di oggi farebbe cinque gol a partita”. Un’osservazione che invita a riflettere sui mutamenti di uno sport in continua trasformazione.

