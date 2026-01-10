Rivoluzione viabilità in zona ospedale

A partire da lunedì, sarà avviato un intervento di rinnovo della segnaletica orizzontale nelle strade vicine all'ospedale, tra cui via Pascoli, via Grandi, via Galilei, via Buozzi e via della Bianca. L'intervento mira a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico in questa zona. Si consiglia agli utenti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di rispettare le nuove indicazioni stradali durante i lavori.

Rivoluzione alle porte per la viabilità nella zona ospedale. Prende il via, da lunedì, il rifacimento della segnaletica orizzontale in via Pascoli, via Grandi, via Galilei, via Buozzi e via della Bianca. Per consentire l'esecuzione dei lavori, tra il 12 gennaio e il 16 gennaio, è stato predisposto un provvedimento che regola viabilità e sosta nella zona. Si tratta dell'ultimo step dopo i lavori di asfaltatura e rifacimento di tratti di fognature svolti nelle settimane scorse nel quadrante retrostante l'ospedale Lotti, con conseguenti modifiche nella viabilità che, di fatto, partiranno in concomitanza con l'apposizione della nuova segnaletica orizzontale e verticale.

