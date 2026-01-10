Ritrovo di pregiudicati e soggetti pericolosi chiuso un locale a Sabaudia

Nella serata di ieri, un locale di Sabaudia è stato chiuso dalle autorità a seguito di riscontri su presenze di soggetti pregiudicati e potenzialmente pericolosi. La Polizia di Stato ha condotto controlli mirati per verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di licenze e sicurezza degli ambienti pubblici. L’intervento si inserisce nell’azione continuativa di tutela della sicurezza pubblica e prevenzione di attività illecite nella zona.

Sabaudia, 10 gennaio 2026 – La Polizia di Stato prosegue nel controllo agli esercizi destinati al pubblico, per la verifica del rispetto delle licenze e delle condizioni di sicurezza. In questo contesto, il Questore di Latina ha emesso un provvedimento ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, disponendo la sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande e la conseguente chiusura provvisoria, per la durata di sette giorni, di un esercizio pubblico situato nel comune di Sabaudia. Il provvedimento è stato adottato a seguito di un’attenta istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Latina, dalla quale è emerso che il locale rappresentava un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, risultando abituale punto di ritrovo di persone pregiudicate o comunque ritenute pericolose, come documentato dai numerosi interventi effettuati dalle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Bar chiuso dopo i controlli della polizia. "Ritrovo di pregiudicati" Leggi anche: Centro scommesse chiuso per sette giorni: era abituale ritrovo di pregiudicati Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Luogo abituale di spaccio, sigilli per 10 giorni ad un bar di via Galilei; “Ritrovo di pregiudicati e centro di spaccio”: sigilli a bar di via Galilei; Ritrovo di pregiudicati e confezionamento di droga in una sala giochi di Massa Carrara, arriva la sospensione; Catania, ritrovo abituale di pregiudicati: chiuso per 7 giorni un centro scommesse. Ritrovo di pregiudicati e soggetti pericolosi, chiuso un locale a Sabaudia - Sabaudia, 10 gennaio 2026 – La Polizia di Stato prosegue nel controllo agli esercizi destinati al pubblico, per la verifica del rispetto delle licenze e delle condizioni di sicurezza. ilfaroonline.it

Ritrovo di pregiudicati e confezionamento di droga in una sala giochi di Massa Carrara, arriva la sospensione - Sospesa per 15 giorni la licenza di una sala giochi ad Avenza, Carrara, dopo controlli e episodi che hanno minato la sicurezza pubblica. virgilio.it

Catania, sigilli a centro scommesse di via Palermo: ‘ritrovo di pregiudicati’ chiuso per 7 giorni - Centro scommesse chiuso temporaneamente in via Palermo a Catania: secondo la Polizia di Stato era diventato un punto di ritrovo abituale per pregiudicati per reati gravi. corrieretneo.it

Ventimiglia, bar chiuso per tre giorni: ritrovo abituale di pregiudicati e problemi di ordine pubblico x.com

Ventimiglia, bar Cristal chiuso per tre giorni: sospesa la licenza dopo controlli su pregiudicati, risse e droga Il locale è stato considerato ritrovo abituale di soggetti pericolosi e frequenti interventi del 112 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.