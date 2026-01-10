Ritrovarsi a 40 anni | reunion della classe ‘85 delle scuole medie di Urbino

Il 10 gennaio 2026, Urbino ha ospitato la reunion della classe ‘85 delle scuole medie. Un’occasione per ritrovarsi, condividere ricordi e celebrare i 40 anni trascorsi. La serata ha rappresentato un momento di convivialità e di riflessione, consolidando legami e ricostruendo il filo di un passato comune. Un incontro che ha rinsaldato l’importanza delle radici e delle esperienze condivise nel tempo.

Urbino, 10 gennaio 2026 - La classe urbinate del 1985 ha riavvolto il nastro di una vita, per una sera, riunendosi quasi in toto e festeggiando i 40 anni raggiunti. Il 27 dicembre scorso, approfittando delle vacanze di Natale, 98 dei 151 ragazzi e ragazze diplomatisi alle scuole medie locali nel 1999 si sono ritrovati al ristorante la Capinera di Petriano: alcuni di loro avevano passato l'intera giovinezza insieme, ma poi si erano persi di vista e avevano trascorso i successivi 20 anni senza più incrociarsi, o quasi. L'occasione e la serata hanno richiesto una meticolosa e lunga organizzazione, partita addirittura nel gennaio 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ritrovarsi a 40 anni: reunion della classe ‘85 delle scuole medie di Urbino Leggi anche: Nuovo impianto fotovoltaico sulla palestra delle scuole medie di Povegliano Leggi anche: L'importanza delle scuole medie per la crescita personale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ritrovarsi 50 anni dopo, la reunion delle maestre alle Pie Venerini di Ancona - FALCONARA Si sono ritrovate tutte da Abbronzatissima, il ristorante della famiglia Caprari sulla spiaggia di Falconara, le maestre che 50 anni fa conseguirono il diploma alle Magistrali della scuola ... corriereadriatico.it Reunion degli “85” a Ponte: pranzo per festeggiare i 40 anni - A Ponte si è svolta la reunion dei nati nell’85, con un pranzo organizzato per celebrare insieme il traguardo dei 40 anni. tvsette.net

Bellissima serata con grandi amici da moltissimi anni ed è sempre un grande piacere ritrovarsi. - facebook.com facebook

A #Piozzano c'è la consuetudine di ritrovarsi davanti al comune per gli auguri di #Natale, 5 anni fa, per via delle misure anticovid, sindaco e rappresentanti comunali passarono da ogni casa per lasciare mascherine e gel e per gridare gli auguri. Continua x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.