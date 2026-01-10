Il 10 gennaio 2026, la classe ’85 delle scuole medie di Urbino si è ritrovata per una reunion commemorativa. Dopo alcuni anni, gli ex compagni hanno condiviso nuovamente momenti di ricordo e amicizia, celebrando i 40 anni dalla conclusione del percorso scolastico. Un’occasione per riscoprire le storie di un passato condiviso e rafforzare i legami rimasti nel tempo.

Urbino, 10 gennaio 2026 - La classe urbinate del 1985 ha riavvolto il nastro di una vita, per una sera, riunendosi quasi in toto e festeggiando i 40 anni raggiunti. Il 27 dicembre scorso, approfittando delle vacanze di Natale, 98 dei 151 ragazzi e ragazze diplomatisi alle scuole medie locali nel 1999 si sono ritrovati al ristorante la Capinera di Petriano: alcuni di loro avevano passato l'intera giovinezza insieme, ma poi si erano persi di vista e avevano trascorso i successivi 20 anni senza più incrociarsi, o quasi. L'occasione e la serata hanno richiesto una meticolosa e lunga organizzazione, partita addirittura nel gennaio 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ritrovarsi a 40 anni: reunion della classe ‘85 delle scuole medie di Urbino

Leggi anche: Ritrovarsi a 40 anni: reunion della classe ‘85 delle scuole medie di Urbino

Leggi anche: Nuovo impianto fotovoltaico sulla palestra delle scuole medie di Povegliano

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ritrovarsi 50 anni dopo, la reunion delle maestre alle Pie Venerini di Ancona - FALCONARA Si sono ritrovate tutte da Abbronzatissima, il ristorante della famiglia Caprari sulla spiaggia di Falconara, le maestre che 50 anni fa conseguirono il diploma alle Magistrali della scuola ... corriereadriatico.it

Reunion degli “85” a Ponte: pranzo per festeggiare i 40 anni - A Ponte si è svolta la reunion dei nati nell’85, con un pranzo organizzato per celebrare insieme il traguardo dei 40 anni. tvsette.net