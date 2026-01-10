Ritmica la ginnasta del Cus Catania Graziana Amenta vince la Rome Cup Winter Edition

Ritmica, la ginnasta del Cus Catania Graziana Amenta si è aggiudicata la vittoria alla Rome Cup Winter Edition. La giovane atleta, classe 2012, ha ottenuto il miglior punteggio negli esercizi con la palla, confermando il buon inizio del 2026 per la società catanese. Un risultato che testimonia la crescita e il talento delle giovani promesse della ginnastica ritmica italiana.

In casa Cus Catania il 2026 è iniziato sotto una buona stella. Quella di Graziana Maria Amenta, ginnasta classe 2012, arrivata prima negli esercizi con la palla con il punteggio di 19.367 alla Rome Cup Winter Edition, il Torneo internazionale che da anni vede la partecipazione di atlete.

