Riscaldamento ko istituti in rivolta I sindacati | Siamo alle solite

A causa di problemi al riscaldamento, numerosi studenti di scuole in Emilia-Romagna sono rimasti a casa o hanno scioperato. Al liceo Fanti di Carpi, oltre mille studenti hanno dovuto rimanere a casa, mentre gli studenti del Calvi di Finale Emilia hanno manifestato per il disagio provocato dal freddo. La situazione evidenzia ancora una volta le criticità legate alla gestione degli impianti scolastici e le richieste di intervento da parte dei sindacati.

Mille studenti (su oltre 2000) del liceo Fanti di Carpi sono rimasti a casa ieri, causa il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, e la maggior parte di quelli dell’istituto Calvi di Finale Emilia hanno scioperato ieri mattina per dire ‘no’ al freddo a scuola "già da mercoledì, al rientro dalle vacanze". Non si placa la polemica sulla situazione in cui si sono trovati alcuni istituti superiori della provincia negli ultimi giorni: Carpi, Finale Emilia, Vignola con l’istituto Paradisi e la direzione didattica di Mirandola, che hanno dovuto affrontare problemi inerenti al malfunzionamento delle caldaie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riscaldamento ko, istituti in rivolta. I sindacati: "Siamo alle solite" Leggi anche: Città del Natale, viabilità e parcheggi, Menchetti: "Siamo alle solite, serve un cambio di rotta" Leggi anche: Sos scuole al freddo. Problemi in tre istituti per il riscaldamento Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Riscaldamento ko, istituti in rivolta. I sindacati: Siamo alle solite. Riscaldamento ko, istituti in rivolta. I sindacati: "Siamo alle solite" - Mille studenti (su oltre 2000) del liceo Fanti di Carpi sono rimasti a casa ieri, causa il malfunzionamento dell’impianto ... msn.com

Riscaldamento ko in cinque plessi: ripartenza al gelo - Con le temperature basse di ieri, al rientro dalla pausa natalizia, in cinque plessi scolastici, il riscaldamento non ha funzionato. msn.com

Sit-in davanti agli istituti di Oderzo per il riscaldamento insufficiente: in aula registrate temperature tra i 12 e i 14 gradi - facebook.com facebook

Ondata di gelo nella Marca: controlli e sistemazioni impianti riscaldamento istituti superiori x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.